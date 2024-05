HP dévoile ses nouveaux modèles ENVY et Pavillon, axés autour de l'IA et de la productivité : voici les prix et dates de sortie

Du côté de la gamme Envy, ce sont pas moins de trois nouveaux appareils qui ont récemment été commercialisés par HP. Commençons par les modèles Envy x360 de 14 et 16 pouces, des ordinateurs 2-en-1 convertibles dotés d'écrans tactiles OLED 2.8 K. Tous deux deux bénéficient d'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz et offrent la possibilité aux consommateurs de choisir, au gré de leurs besoins et préférences, entre les processeurs Intel Core Ultra Meteor Lake et AMD Ryzen 8040HS Hawk.

Cela va sans dire, ces modèles offrent une polyvalence accrue grâce à leur charnière pivotante à 360 degrés, permettant ainsi de les utiliser dans diverses configurations (ordinateur portable, tablette, etc). Les prix des ordinateurs HP Envy x360 de 14 et 16 pouces varient en fonction de la configuration choisie, du processeur, de la RAM (16/32 GB LPDDR5) ou encore du stockage SSD (de 512 Go à 2 To). Le tarif de départ s'élève cependant à 950 dollars.