HP surfe sur la mode de l'IA pour commercialiser ses PC

Il y a quelques jours, HP levait le voile sur une nouvelle génération d'ordinateurs boostés à l'intelligence artificielle. Les derniers PC HP Elite et Pro sont alimentés par des processeurs Intel Core Ultra 5 et 7 ou des processeurs AMD Ryzen Pro de nouvelle génération. Ces nouveaux appareils fonctionnent tous sous Windows 11 Pro et intègrent également l'assistant IA de Microsoft, le bien nommé Copilot.

Les PC portables HP Elite 1000 Series G11 sont présentés comme les ordinateurs IA les plus puissants parmi les nouveaux appareils annoncés. Boostés par les capacités de l'intelligence artificielle, ces derniers offrent aux utilisateurs de sensibles améliorations en matière de performances graphiques, d'efficacité énergétique et de montage vidéo. La technologie HP Smart Sense, basée sur l'IA, permet même de surveiller les performances du PC tout en garantissant que celui-ci reste froid et silencieux.