Guide pratique : comment bien choisir son PC moderne ?

Cette fois, plus question d'apprendre : ces PC s'adressent aux professionnels pour qui les performances d'un laptop sont essentielles pour mener leurs missions au quotidien.

Si ces configurations favorisent moins la légèreté de l'ordinateur (bien qu'il existe des laptops modernes de 15" ou ultra-fins dans cette catégorie), elles ajoutent cependant une puce graphique pour une meilleure prise en charge des applications vidéo. A noter que ces configurations sont adaptées au gaming, le jeu vidéo étant lui aussi un grand demandeur en puissance de calcul.

On poussera donc le processeur jusqu'à l'Intel Core-i7 ou équivalent, et le disque SSD devient pratiquement obligatoire (avec des volumes de 512 Go ou plus). Les 16 Go de mémoire RAM restent incontournables, tout en étant extensibles (jusqu'à 64 Go le plus souvent).

Plus chère, cette catégorie d'ordinateurs portables modernes ne se contente pas de rajouter des composants plus costauds. On y trouve également de meilleurs systèmes de refroidissement, plus adaptés à des sessions de travail longues et intenses.