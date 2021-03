HP dévoile un nouveau Envy 17, avec dalle 4K et processeur Intel de 11e génération

Le Envy 17, qui se contentait jusqu'à présent de puces Intel Core de 10e génération Ice Lake-U, passe à la nouvelle cuvée de processeurs à basse consommation d'Intel : Tiger Lake-U. On retrouvera donc jusqu'à un Core i7 (probablement le 1165G7) couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de SSD. Une configuration qui pourra monter jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de SSD en option.

L'appareil profite pour le reste toujours d'une dalle Full HD de 17,3 pouces par défaut. Cette année, elle pourra cependant être remplacée par un écran Ultra HD, mais l'on reste sur un format 16:9… comme sur le Envy 15, ce qui est assez dommage à l'heure où les ratios 16:10 et 3:2 fleurissent sur laptop. Cet écran occupe quand même 86,3 % de la surface disponible.

Le Envy 17 est annoncé aux États-Unis à un tarif de départ de 1 000 dollars. Nous avons contacté HP France pour en savoir plus sur les tarifs français de l'appareil.