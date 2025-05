Si l'appareil séduit globalement par sa configuration et son design, il déçoit par contre sur au moins deux points : l'affichage et l'alimentation.

On y trouve en effet une simple dalle IPS QHD (2560 x 1440 pixels) de 27 pouces, couvrant uniquement le spectre sRGB, et limitée à 350 cd/m2 de luminance maximale. Bien que capable d'atteindre 120 Hz pour un confort d'utilisation accru, cet écran offre une finesse d'affichage relativement modeste de 109 pixels par pouce. Autant dire qu'il ne faudra pas se tenir trop prêt de l'écran.

On regrette également que l'alimentation ne soit pas intégrée au pied, mais externe. Un bloc secteur sera donc visible derrière l'appareil et viendra encombrer le bureau. Dommage. Heureusement, le Yoga AIO 27i Gen 10 peut porter à son crédit des connectiques nombreuses et variées, ainsi qu'un équipement audio signé JBL (deux woofers de 5 W, et 3 tweeters de 3W).

Dans sa version la mieux équipée (Core Ultra 9 / RTX 4050 / 32 Go / 1 To), l'appareil est affiché à un peu plus de 2300 euros en France. Sa mouture la plus abordable (Core Ultra 5 / 16 Go / 512 Go) se négocie quant à elle dès 1239 euros.