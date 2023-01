Voici l'Aspire S 32 : un All-in-One XXL et atypique, conçu pour les professionnels indépendants

Aller chercher les professionnels indépendants et pourquoi pas les entreprises, c'est l'objectif d'Acer avec son nouveau Aspire S. Décliné en version 27 et 32 pouces, ce nouvel ordinateur tout-en-un profite d'un concept intriguant et de quelques très bonnes idées pour se démarquer tout en offrant une fiche technique de haut vol. Le modèle 32 pouces (que nous avons pu approcher) reste néanmoins le plus appétant d'après nous, notamment en raison de la relative rareté de ce grand format sur le marché des PC AIO.