Acer rajeunit ses laptops créatifs ConceptD, avec de meilleurs écrans et les dernières puces Intel

Attendu en octobre à partir de 2 699 euros, le ConceptD 7 Ezel passe à la vitesse supérieure lui aussi. On y trouve un Core i7-11800H et une RTX 3080. Pour une utilisation professionnelle, Acer propose aussi, en option, un CPU Intel Xeon W-11955M couplé à une RTX A500 ou A300, au choix. L'ensemble sera accompagné de 32 Go de RAM (DDR4) et d'un maximum de 2 To de stockage en SSD.

L'appareil profite d'une dalle 4K de 15,6 pouces certifiée Pantone. Elle couvre à 100 % le gamut Adobe RGB et profite elle aussi d'un DeltaE inférieur à 2. On y trouvera enfin deux ports Thunderbolt 4 (40 Gbps) pour le transfert de données et l'affichage.