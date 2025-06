Certains se contentent de prototypes qui ne voient jamais le jour. Mais ça, ce n'est pas tellement dans les habitudes de Lenovo. À l'instar d'ASUS, qui se sent souvent d'humeur aventureuse sur la question des appareils atypique (on pense notamment à l'excellent Zenbook Duo), Lenovo dévoilait en janvier son nouveau ThinkBook Plus Gen 6 : un PC portable doté d'une dalle OLED étirable vers le haut.

On sait désormais que cet étonnant modèle arrivera sur le marché français en août, à un tarif de départ de 2799 euros. Un tarif plutôt raisonnable pour une machine de ce type, l'une des première en son genre. Les utilisateurs américains pourront toutefois en profiter plus tôt que nous, puisque le lancement du ThinkBook Plus Gen 6 est même attendu dès cette semaine outre-Atlantique.