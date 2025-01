Il va sans dire que ces trois produits haut de gamme, que Lenovo met principalement en avant cette année, ne sont pas les seuls annoncés par la marque. En tout, une quinzaine de PC portables ont été dévoilés cette année chez Lenovo, dont certains à des tarifs plus accessibles. On pense en premier lieu au Yoga Slim 7i Aura Edition. Un peu plus classique, ce dernier ne fait pourtant que peu de concessions et se positionne juste au-dessus des 1000 euros en prix de départ.

Ce produit pèse 1,19 kg et se limite à 13,9 mm d'épaisseur à l'endroit le plus fin de son châssis. On y trouve jusqu'à un processeur Intel Core Ultra 7 258V, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, ainsi qu'une dalle OLED 2,8K / 120 Hz de 14 pouces et une batterie de 70 Wh.