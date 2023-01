Étonnant mais séduisant : ce nouveau PC portable double écran est signé Lenovo

Pour alimenter cet appareil particulier, Lenovo a opté pour un processeur Intel Core i7-U15 de treizième génération, de 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD PCIe Gen 4 avec une capacité de 512 Go.

La partie audio est assurée par Bowers & Wilkins, avec ce que la marque appelle « une barre de son rotative » composée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

L'autonomie est enfin annoncée à 10 heures en lecture vidéo sur les deux écrans et à 14 heures avec un seul écran utilisé.

Le Lenovo Yoga Book i9 sera disponible à partir du mois de juillet, à un prix de départ de 2 299 euros.