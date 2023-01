Lenovo renouvelle ses Legion 5 Pro et 7 Pro : entre puissance et équilibre

Un peu plus abordable, le Legion 5 Pro / 5i Pro conserve lui aussi son gabarit 16 pouces et passe également sur un nouveau châssis plus moderne et arrondi. Doté d'un nouveau coloris Abyss Blue, l'appareil est légèrement plus épais et moins lourd que le modèle Legion 7 / 7i, avec 26,7 mm d'épaisseur pour 2,5 kg. On y retrouve peu ou prou la même fiche technique, mais avec un plus grand choix de processeurs et de cartes graphiques, et deux options d'écran.

Le modèle Intel peut ainsi s'équiper d'un Core i7-13500HX, i7-13700HX ou i9-13900HX, couplé au choix à une RTX 3050 (95 W), RTX 4050 (140 W), RTX 4060 (140 W) ou RTX 4070 (140 W). Le modèle AMD reprend ces mêmes options GPU, mais avec un Ryzen 5 7645HX, Ryzen 7 7745HX ou Ryzen 9 7845HX. Dans tous les cas, on retrouve un maximum de 32 Go de DDR5, mais cette fois à 5600 MHz « seulement » et jusqu'à 2 To de SSD.