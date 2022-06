Lenovo dévoile sa nouvelle gamme Legion, des PC portables gamer aussi sobres que puissants

À la pointe de cette nouvelle gamme, nous trouvons le Lenovo Legion 770i. Celui-ci affiche une dalle IPS LCD 16 pouces WQXGA (2 560 x 1 600) dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz, qui supporte le HDR400 et NVIDIA G-Sync, pour une meilleure qualité d'image d'ensemble.

À l'intérieur, on trouve du beau monde, avec une carte graphique NVIDIA RTX 3070 Ti laptop, un processeur Core i7-12800HX, 16 Go de RAM DDR5 cadencés à 4 800 MHz et un SSD M.2 NVMe de 1 To. Le tout est proposé dans un châssis 37 % plus fin que son prédécesseur, pour un poids plume de 2,3 kg, 11 heures d'autonomie maximale et Windows 11 en version Home 64 bits installé nativement.

Ce modèle se décline en une version « Slim » qui embarque une RTX 3060, un Core i7-12700H, mais qui conserve le même écran, la même RAM et le même SSD, avec une batterie d'une autonomie maximale réduite à 9 heures. Qui dit « Slim », dit cependant un design similaire mais légèrement plus fin et plus léger que son homologue plus puissant.