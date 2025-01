L'engin mise sur un maximum de 32 Go de mémoire vive et sur un écran OLED de 14 pouces Full HD et 100% DCI-P3. On apprend par ailleurs qu'il embarque une batterie de 70 Wh censée permettre un peu plus de 32 heures d'autonomie, d'après ASUS. Une estimation que nous ne manquerons pas de vérifier en test.

Côté refroidissement, ASUS adopte un système de dissipation à double ventilateur, ce qui tend à confirmer qu'il est toujours impossible d'accoucher, dans l'univers Windows, d'un modèle Arm ultra-léger et fanless. Une déconvenue que l'on doit toutefois plus à Qualcomm qu'à ASUS.

Quoi qu'il en soit, l'ASUS Zenbook 14 est déjà disponible en précommande, à partir de 899 dollars outre-Atlantique. En France, l'appareil arrivera sur le marché en février, à partir de 1299 euros.