ASUS annonce ses nouveaux Vivobook 14 OLED, 15 OLED et 16 OLED, qu'ont-ils à promettre ?

En début de semaine dernière, Asus a annoncé trois nouvelles références de la gamme Vivobook : les modèles 14 OLED (X1405), 15 OLED (X1505) et 16 OLED (X1605) qui sont respectivement accompagnés d’écrans OLED 3,2K de 14", 15" et 16". Pour des contrastes toujours plus fidèles, les écrans sont dotés de la certification DisplayHDR True Black 600 et proposent un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Si les itérations en 14 pouces et 16 pouces disposent d’un format d’affichage de 16:10, la version 15 pouces offre quant à elle un affichage plus traditionnel de 16:9.