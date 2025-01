Décliné en 14 et 16 pouces, le nouveau Swift Go prend la relève de ses prédécesseurs en misant sur les nouveaux CPU Intel Core Ultra de série 200 « Arrow Lake-H ». Ces derniers délivrent notamment jusqu'à 99 TOP de puissance de calcul voués à l'IA, soit environ deux fois plus qu'un Snapdragon X Elite, par exemple.

Dans leurs meilleures configurations, les deux appareils peuvent en l'occurrence abriter un Intel Core Ultra 9 285H, couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5x, et compter l'un comme l'autre sur des dalles OLED 2,8K (ou IPS Full HD tactile). On y trouve également jusqu'à 2 To de SSD et une carte Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 côté connectivité.