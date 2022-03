Acer annonce son nouveau Swift 5, une nouvelle montée en gamme pour son ultraportable

Le Swift 5 2022 hérite de nouveautés intéressantes en matière de châssis. On passe cette année à un châssis en aluminium usiné CNC (l'année dernière, il était constitué d'alliages de magnésium-aluminium et de magnésium-lithium) vert et or disposant d'un nouveau trackpad fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés, précise Acer. L'appareil reste néanmoins très svelte, avec 1,2 kg sur la balance, pour 14,9 mm d'épaisseur seulement.

Aux côté de son processeur Intel Core de 12e génération (allant jusqu'à 12 cœurs), le Swift 5 peut compter sur 16 Go de RAM en LPDD5 et sur un maximum de 2 To de stockage en SSD M.2 . L'ensemble sera alimenté par une batterie capable de tenir 10 heures en « conditions d'utilisation réelles » et compatible avec une recharge rapide permettant de retrouver 4 heures d'autonomie en 30 minutes sur secteur.