Acer confirme qu'un GPU Intel Arc arrive dans son PC portable Swift X

La marque taïwanaise, qui a lancé de nombreuses nouveautés au CES 2022, a notamment dévoilé de nouveaux modèles de Swift X. On apprend ainsi que le nouveau Swift X 16 pouces sera entièrement motorisé par Intel et qu'il sera l'un des premiers laptops à être doté d'un GPU dédié Intel Arc. En filigrane, Acer nous confirme donc, à la place d'Intel, que ces nouvelles puces graphiques sont bel et bien parées au lancement. Le Swift X 16 doit en effet arriver en Allemagne dès le mois d'avril, à un tarif de départ de 1 199 euros, nous apprend un communiqué partagé par la filiale teutonne d'Acer.

Ce communiqué nous informe également que le Swift X 16 sera plus précisément équipé de la puce entrée de gamme Intel Arc A370M. Cette puce était déjà passée sur les écrans radars des sites spécialisés. Comme le rappelle VideoCardz, elle est censée se baser sur le GPU DG2-128EU et regrouper 6 Go de mémoire vidéo.