Acer annonce son Predator Triton Neo 16 : un gamer élégant et pas si cher

Équipé au maximum d'un processeur intel Core Ultra 7 155H, l'Acer Go 14 OLED vise pour sa part la mobilité et la productivité. D'ores et déjà disponible à partir de 1199 euros en Europe, l'appareil est censé offrir jusqu'à 12 heures et 30 minutes d'autonomie. On y retrouve par ailleurs une webcam 1440p, à l'instar de celle installée sur le Swift Go 14 2023.