On y trouve pour le reste 16 Go de RAM, 1 To de SSD et l'ensemble est livré avec Windows 11. Les connectiques sont par ailleurs assez généreuses, avec trois ports USB-A 3.0, un port USB-C, une prise Ethernet, une prise casque et une sortie HDMI ; mais attention à la connectivité, qui est restreinte à un duo Wi-Fi 5 / Bluetooth 4.2 daté. On notera par ailleurs la présence d'une batterie de 58 Wh seulement (potentiellement sous-dimensionnée), et l'ajout d'une modeste webcam de 1 Mpx. Côté poids, enfin, le constructeur annonce 2,4 kg au total, ce qui reste honnête pour ce type de machine.

À vrai dire, le gros point faible de l'appareil semble surtout être lié à sa fiabilité. Comme le rapporte VideoCardz, plusieurs acheteurs se plaignent en effet déjà d'appareils reçus cassés, mais aussi d'écrans inopérants ou affichant seulement une image verte.