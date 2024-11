En l'occurrence, le Core Ultra 7 255H devrait comporter 16 cœurs CPU, contre un total de 24 cœurs CPU pour le Core Ultra 9 285H, du moins selon certaines sources. Attention cependant, ces puces ne sont pas à confondre avec les processeurs Intel Lunar Lake, comme le Core Ultra 7 258 V que nous testions récemment sur l'ASUS Zenbook S14.

Si l'on s'en tient aux informations listées chez Gear-Up.me, le Zenbook Duo 2025 conserverait le design de son prédécesseur. Il embarquerait en outre jusqu'à 32 Go de RAM, et 1 ou 2 To de SSD en fonction de la configuration choisie… mais son prix pourrait en revanche être revu à la hausse.

Vendu, dans sa version 2024, entre 1 900 et 2 400 euros en France, le Zenbook Duo 2025 est affiché chez Gear-Up.me pour l'équivalent de 2 400 euros en configuration Core Ultra 7 255H / 32 Go de RAM / 1 To de SSD. La mouture Core Ultra 9 285H / 32 Go de RAM / 2 To de SSD serait quant à elle affichée à près de 3 600 euros. Selon toute logique, les configurations plus basiques seront heureusement moins dispendieuses.