Asus lance son nouveau Zenbook 14, dopé à l'OLED et aux CPUs Meteor Lake

Pour le reste, le Zenbook 14 OLED 2023 reprend dans l'ensemble les mêmes lignes que son prédécesseur. Sa version la plus accessible est équipée d'un Core Ultra 5 125H, couplé à un écran 14 pouces OLED Full HD+ 100% DCI-P3, capable de monter à 600 cd/m2 de luminosité.

La version la mieux équipée de l'appareil regroupe pour sa part un Core Ultra 9 185H, 32 Go de LPDDR5x à 7467 MHz et jusqu'à 1 To de SSD PCI Gen4. L'ensemble accueille également une carte graphique dédiée Intel Arc et un écran OLED de 14 pouces disposant cette fois d'une définition plus généreuse (2880 par 1800 pixels) et d'une plus haute fréquence d'affichage (120 Hz). Cette dalle monte elle aussi à un maximum de 600 cd/m2 et couvre intégralement l'espace de couleurs DCI-P3.

Quelle que soit la configuration choisie, on pourra compter sur une batterie de 75 Wh (plutôt conséquente pour un ordinateur de 14 pouces), sur du Wi-Fi 6E et sur du Bluetooth 5.3. Avec 14,9 mm d'épaisseur pour 1,2 kg, le nouveau ZenBook 14 est par ailleurs relativement compact. Il embarque enfin un large panel de connectiques avec deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 Gen 1, une sortie HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque audio.