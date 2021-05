Asus ZenBook 13 OLED : l'ultrabook polyvalent qui a tout bon, même le prix

Le choix de l'OLED est particulièrement intéressant sur un ultrabook, dont l'objectif est d'être le plus fin et léger possible. Avec une épaisseur de seulement 13,9 mm pour un poids de 1,14 kg, le ZenBook 13 OLED est facile à transporter en toutes circonstances.

Légèreté et finesse ne signifient pas fragilité : avec son châssis en métal, le PC répond aux normes militaires MIL-STD 810G témoignant de sa durabilité.

La réussite de design s'explique aussi par la charnière ErgoLift, qui vient surélever légèrement l'arrière du châssis dans le but d'améliorer l'angle de frappe, d'optimiser le refroidissement par aération de la machine et d'améliorer la restitution sonore des haut-parleurs.

Sa batterie de 67 Wh offre une autonomie conséquente, jusqu'à 13 heures d'utilisation. Un facteur indispensable sur ce type d'appareil. Et surtout, l'ultrabook se recharge rapidement par port USB-C, qui permet de regagner 60% de la capacité de la batterie en 49 minutes selon les données d'Asus. Une prise secteur est fournie, mais il est aussi possible d'utiliser un câble USB-C et un chargeur pour recharger le ZenBook 13 OLED.