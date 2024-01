CES 2024 : ASUS entre dans la danse avec un PC portable à double écran OLED bien à lui

Le Zenbook Duo reprend en effet le même concept que le Yoga Book 9i, à ceci prêt que son clavier est plus abouti : il embarque en effet le trackpad qui faisait tant défaut à celui de Lenovo. En l'état, ASUS semble avoir pris pour base le clavier de son Zenbook 17 Fold OLED, et l'avoir amélioré pour le rendre plus agréable à utiliser. Outre une meilleure autonomie promise par ASUS, ce nouveau clavier profite cette fois d'un du rétroéclairage et s'avère rechargeable en le branchant directement sur le Zenbook Duo. Un bon moyen de se simplifier la vie (il fallait auparavant utiliser un chargeur) même si l'on regrette qu'un dispositif de charge par induction, par exemple, ne soit toujours pas d'actualité.

Quoi qu'il en soit, le Zenbook Duo reprend à son compte l'essentiel des caractéristiques phares des PC portables annoncés en ce début d'année 2024. On y retrouve jusqu'à un Intel Core Ultra 9 (avec partie graphique Intel Arc), couplé à un maximum de 32 Go de RAM et jusqu'à 2 To de SSD.