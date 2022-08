IFA : ASUS dévoile son Zenbook 17 Fold OLED, un PC portable pliant réellement abouti (enfin !)

Côté composants, le constructeur taïwanais mise sur la plateforme Intel Evo et sur un Core i7-1250U. Pour rappel, cette puce regroupe 10 cœurs (2 cœurs hautes performances et 8 cœurs haute efficacité) et 12 threads, cadencés à un maximum de 4,70 GHz pour une enveloppe thermique de 9 W. Ce ne sont donc pas les performances brutes qu'il faut chercher ici, mais plutôt l'autonomie et la mobilité, même si le CPU d'Intel se chargera des tâches courantes et du multimédia sans broncher.

Couplé à 16 Go de RAM en LPDDR5 à 5 200 MHz, ce processeur prendra des forces sur une batterie de 75 Wh, rechargeable via un bloc USB-C de 65 W. Le Zenbook Fold 17 OLED embarque pour le reste deux ports USB-C Thunderbolt 4, une prise jack 3,5 mm, et s'appuie sur une connectivité Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2. ASUS évoque enfin la présence d'un SSD M.2 de 1 To et d'une webcam 5 Mpx avec capteur secondaire infrarouge qui devrait permettre la reconnaissance faciale via Windows Hello.