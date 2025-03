Très concrètement, ce PC peut être utilisé sous trois formes différentes grâce à son écran OLED tactile et pliant : en tant que PC ultraportable classique, de 13,1 pouces ; sous la forme d'une tablette de 12,9 pouces, une fois plié à plat ; ou en tant que PC portable à écran vertical de 18,1 pouces (soit l'équivalent de deux écrans l'un au-dessus de l'autre).

En l'occurrence, Lenovo exploite pour ce prototype un écran que l'on connaît bien, puisqu'il est déjà utilisé à bord du ThinkBook Plus Gen 6 (un modèle présenté au CES), attendu en juin. La différence, c'est qu'ici, l'écran se plie et se déplie, alors que sur le ThinkBook Plus Gen 6 il se déroule grâce à des moteurs installés dans le cadre d'écran.

L'absence de moteurs pourrait permettre à Lenovo de proposer une éventuelle version commerciale de ce ThinkBook Flip à un prix (un peu) plus raisonnable que les 3 500 dollars réclamés pour le ThinkBook Plus Gen 6.