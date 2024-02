MWC 2024 : Lenovo se lance dans la course des écrans transparents avec son nouveau prototype de PC

Le principe de clavier virtuel n'est pas nouveau (on en trouvait notamment un sur l'étonnant Lenovo Yoga Book 9i, testé l'an dernier sur Clubic), et celui d'écran transparent a déjà fait beaucoup parler de lui en janvier, lors du dernier CES, notamment chez LG et Samsung. Lenovo a néanmoins décidé de combiner ces deux éléments pour aboutir à un PC portable futuriste, présenté au MWC. Un produit qui n'est toutefois à l'heure actuelle qu'une « simple » preuve de concept… doublée d'une chouette démonstration technique.