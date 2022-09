Comment Intel et Samsung se préparent à l'arrivée des PC déroulables

Comme le souligne très justement The Verge, Intel avait déjà expérimenté des form-factors atypiques pour le marché laptop. Il y a quelques années, la firme travaillait notamment sur des projets afin d'accompagner les constructeurs souhaitant développer des appareils à dalle pliable ou à double écran. En abandonnant Windows 10X, justement voué à ces machines, Microsoft avait toutefois un peu douché les ambitions d'Intel et de ses partenaires. Avec ce prototype de PC à écran déroulable, la firme semble donc vouloir donner une première impulsion vers un autre type de PC.

« Cet appareil répondra aux différents besoins pour des écrans plus grands et pour plus de portabilité », a déclaré JS Choi, fier d'annoncer ce qu'il décrit comme « le premier écran PC coulissant de 17 pouces au monde ». L'intéressé a par ailleurs laissé entendre que Samsung Display se concentrerait à présent sur cette technologie coulissante pour le marché PC… plutôt que sur les écrans pliables qui commencent pourtant tout juste à s'y inviter.