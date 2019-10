Surface Earbuds : Microsoft a désormais ses AirPods

Des écouteurs imposants, mais très polyvalents



Des fonctionnalités Office dédiées



Les Surface Earbuds ont été présentés par Microsoft ce mercredi 2 octobre et la marque a profité de l'occasion pour détailler les nombreuses fonctionnalités offertes par ces écouteurs au design singulier.Évidemment, la musique est au centre de ces produits. Microsoft a annoncé une compatibilité renforcée avec Spotify, afin de lancer rapidement son album ou sa playlist préférée d'une seule commande vocale. Les écouteurs fonctionnent à la fois sur iOS et Android.Les Surface Earbuds intègrent une large zone tactile, permettant d'un geste de passer d'un morceau à un autre, de contrôler le volume ou encore de prendre un appel. L'autonomie est quant à elle annoncée à 24 heures au total, en comptant la recharge offerte par le boitier de rangement.Microsoft a évidemment ajouté des fonctionnalités liées à la productivité à ses écouteurs sans fil et a annoncé une intégration complète de la suite Office. Pour illustrer ses fonctionnalités, une démonstration de sous-titres en temps réel a été présentée sur scène et la marque annonce 60 langues prises en charge dès le lancement en magasin.Les Surface Earbuds seront commercialisés avant la fin de l'année 2019 à un prix de 249$ aux États-Unis. Une sortie européenne n'a pas encore été annoncée par le constructeur.