Et ce n'est pas tout. Le dispositif a aussi le potentiel d'optimiser la détection du port des écouteurs. Les fonctions audio s'ajusteraient automatiquement, permettant ainsi d'économiser de la batterie en cas de non utilisation. Couplées à d’autres capteurs, ces caméras pourraient aussi ouvrir la voie à des applications santé et bien-être, comprenant la mesure de la température de la peau, l'analyse de la transpiration ou encore la détection de certains biomarqueurs.