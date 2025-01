Un tel produit pourrait offrir plusieurs usages. Couplés à un casque de réalité mixte ou à des lunettes de réalité augmentée, les écouteurs permettraient d'enrichir la spatialisation, avec une utilisation encore plus réaliste. Le son serait, par exemple, adapté au regard de l'utilisateur. De même, Apple pourrait concevoir des lunettes intelligentes plus légères et discrètes, tout en bénéficiant d'un champ de vision élargi grâce aux capteurs positionnés sur les AirPods.