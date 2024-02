Bague, lunettes, HomePod avec écran : quel sera le nouveau produit d'Apple après le Vision Pro ?

Le second produit que l'on pourrait voir débarquer dans les années à venir sont des lunettes intelligentes de réalité augmentée. Celles-ci pourraient être équipées de haut-parleurs pour éviter d'avoir à porter des AirPods en plus des lunettes. Meta et Amazon proposent déjà ce type de produit.

Une autre solution envisagée par Apple serait d'améliorer directement les AirPods avec des caméras et des capteurs, ce qui permettrait de se dispenser de verres et de montures. Une enquête, nom de code B798 en interne, serait en train d'être menée pour étudier la faisabilité d'un tel projet.



Enfin, il est fait mention d'un HomePod embarquant un écran de type iPad, offrant des interactions transparentes avec FaceTime et Apple TV. Cet appareil pourrait pivoter via un bras robotique ou être fixé magnétiquement à un mur.

Si toutes ces options sont explorées par Apple, elles peuvent encore être abandonnées en cours de route et aucune d'elle ne sera en tout cas commercialisée avant plusieurs années.