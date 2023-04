Télécommande, liseuse, rangement ? Mais quel est ce nouvel iDevice que développe Apple ?

Cette année, Apple devrait déployer sur le marché un tout nouvel appareil : le Reality Pro. Si la marque à la pomme n'a peut-être pas choisi le meilleur moment pour se lancer dans la réalité mixte, force est d'admettre que l'attente aura particulièrement duré. Le premier casque n'est d'ailleurs pas encore sorti qu'Apple envisage d'ores et déjà d'en commercialiser un second, à un prix plus abordable.