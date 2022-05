L'iPod est mort ! Comment le baladeur d'Apple à révolutionné la consommation de musique ?

Apple n'échappera pas à ce changement des habitudes d'écoute et lancera Apple Music en 2015. Les iPod traditionnels n'avaient dès lors plus de raisons d'être et sont arrêtés deux ans plus tard en 2017. Seul l'iPod touch a été renouvelé en 2019, l'appareil permettant l'écoute en streaming et l'installation d'applications. Il aura été maintenu jusqu'à aujourd'hui.