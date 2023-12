Vision Pro, Apple Watch repensée, des AirPods comme prothèses auditives : qu’attendre d’Apple en 2024 ?

Le casque de réalité mixte d’Apple est en effet l’un des produits les plus attendus de la marque… et l’un des rares à pouvoir, à priori, faire un peu d’ombre à l’iPhone. Pour rappel, le Vision Pro est un accessoire à porter directement sur le visage qui promet de vous plonger dans un monde augmenté ou vous pourrez consulter vos messages d’un hochement de tête, regarder un film comme si vous étiez au cinéma et passer des appels en visio sans avoir besoin d’un ordinateur ou d’un téléphone.