D'après le journaliste de Bloomberg, Apple envisagerait d'intégrer des caméras sur les futurs modèles de l'Apple Watch, y compris les versions standard et Ultra. Concrètement, l'entreprise californienne souhaiterait utiliser ces capteurs pour améliorer ses fonctionnalités de reconnaissance visuelle déjà présentes sur l'iPhone via Apple Intelligence. Les deux versions d'Apple Watch pourraient recevoir un objectif frontal intégré à l'écran, tandis que l'Ultra pourrait bénéficier d'une lentille supplémentaire placée sur le côté, près de la couronne digitale et du bouton.



La société dirigée par Tim Cook chercherait à s'affranchir des modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI et de Google pour développer sa propre technologie. Gurman insiste, « Apple veut faire de la reconnaissance visuelle une fonctionnalité centrale de ses prochains produits ». D'ailleurs, ce dernier nous rapportait dernièrement que la Pomme envisageait également de commercialiser des AirPods équipés de caméras.