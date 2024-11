Apple semble de plus en plus déterminée à étendre son emprise sur la maison. Aujourd'hui, les efforts de la marque restent mesurés, et se concentrent sur les enceintes connectées HomePod et HomePod mini, ainsi que sur l'Apple TV 4K pour remplacer l'écran d'accueil de son téléviseur connecté par une interface 100 % pensée par les designers de la Pomme. Le constructeur a néanmoins besoin de réduire sa trop grande dépendance à l'iPhone, qui représente 50% de ses ventes annuelles, et souhaiterait se diversifier dans d'autres catégories de produits, en ciblant notamment le secteur de la maison connectée.