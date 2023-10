Apple va donner un coup de jeune à sa gamme d'AirPods en 2024

En guise de remplacement, deux appareils de 4ᵉ génération devraient voir le jour. Vendus à peu près au même prix que les AirPods de 2ᵉ et 3ᵉ génération, ces écouteurs devraient malgré tout marquer plus nettement leurs différences de gammes. Le modèle le plus cher devrait embarquer une technologie de réduction de bruit active ainsi qu'un boitier muni d'un haut-parleur pour vous aider à retrouver vos écouteurs. Les AirPods d'entrée de gamme devraient, eux, juste profiter d'une construction plus adaptée à la plupart des oreilles.