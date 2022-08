À l'instar de l'Echo Show d'Amazon ou du Nest Hub de Google, Apple voudrait elle aussi son écran connecté

Ainsi, deux nouveaux HomePod seraient en préparation, un modèle mini et un modèle classique. Gurman assure que le second a plus de chance de voir le jour et pourrait même sortir dès l’année prochaine. Identifié sous le nom de code « B620 », il devrait être alimenté par la puce S8, qui pourrait également être vue sur la prochaine Apple Watch Series 8. Si la conception et les performances audio devraient être semblables à celles du HomePod, il devrait y avoir des améliorations dans la section de l'affichage avec notamment une fonctionnalité multi-touch attendue.