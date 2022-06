Un nouveau Homepod en approche, quelles nouveautés à venir ?

Notons que d'autres rumeurs laissaient entendre ces derniers mois qu'un HomePod complètement réinventé serait aussi en préparation chez Apple, cette fois avec un concept différent, à mi-chemin entre enceinte connectée et plateforme multimédia. Ce nouveau produit pourrait même faire office d'Apple TV grâce à ses composants embarqués et permettrait des échanges vidéo via FaceTime. Ce système « tout-en-un » reste néanmoins mystérieux à ce stade.