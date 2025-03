L'encoche de l'iPhone est apparue avec l'iPhone X en novembre 2017. Ce smartphone particulier pour la marque introduisait Face ID, le système de reconnaissance faciale associé à une caméra 3D et différents capteurs pour l'analyse du visage de l'utilisateur. Apple n'avait eu d'autre choix que de placer son dispositif dans une encoche pour proposer un écran plus grand que les précédents iPhone en retirant les anciennes et disgracieuses bordures.

Avec l'iPhone 14 Pro et jusqu'aux iPhone 16 et iPhone 16 Pro cette année, Apple a réduit la taille de l'ensemble Face ID et a proposé la Dynamic Island, une encoche en forme de pilule qui se déplie à la réception d'une alerte, ou qui affiche les contrôles de lecture en appuyant dessus. L'encoche devient ainsi utile au quotidien pour obtenir de l'information contextuelle, mais reste toujours présente lors de la lecture d'une vidéo ou durant le visionnage des photos.

Cela fait des années que l'on évoque le souhait d'Apple de supprimer l'encoche en cachant les composants Face ID sous l'écran, et la marque aurait enfin trouvé l'astuce pour y parvenir.