L’architecture ouverte a permis à Panasonic de loger des transducteurs de 17 × 12 mm. Résultat : les graves seraient mieux tenus et les voix paraîtraient plus nettes lors de l'écoute de podcasts ou pendant les appels. Deux microphones, un algorithme de beamforming et une réduction de bruit ambiant ENC filtreraient les rafales de vent pour garder une parole claire, même sur un quai de train ou de métro.

Pensés pour la vie de tous les jours

Grâce au Bluetooth 5.4 et au multipoint, les RB-F10 peuvent gérer jusqu'à deux appareils simultanément ; vous pouvez ainsi passer de votre smartphone à votre ordinateur d’un seul geste tactile sur l'un des écouteurs. La compatibilité avec Siri et Google Assistant permet de rappeler un interlocuteur ou, encore, de contrôler votre système domotique sans avoir à sortir le téléphone de votre poche. La surface tactile latérale permet de changer la piste d'une playlist, de régler le volume sonore ou de prendre un appel. Des fonctions tout ce qu'il y a de plus classiques en 2025.