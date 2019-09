Déjà des soucis pour le Samsung Galaxy Fold, un smartphone encore trop fragile ?

Toujours trop fragile le Galaxy Fold ?

Source : NeoWin

Initialement attendu avant l'été,, la faute à une mauvaise conception, et un smartphone trop fragile. Disponible en boutiques depuis quelques jours, dans une version corrigée , le smartphone donne déjàselon certains médias américains.Brian Heater, journaliste chezrencontre d'ores et déjàL'exemplaire en question est rapidement retourné entre les mains de Samsung pour être vérifié. Rappelons que, et que Samsung a publié une vidéo il y a quelques jours, pour apprendre aux propriétaires à "" de leur Galaxy Fold.Affaire à suivre donc...