Dans les fichiers d’installation de One UI 8, l’interface logicielle de Samsung, se cachent des animations inédites repérées par Android Authority, montrant un smartphone à trois volets. Baptisé dans le code interne Multifold 7, ce mystérieux appareil est pressenti comme le futur Galaxy G Fold. Ces vidéos donnent un premier aperçu impressionnant et très concret de ce que pourrait être un téléphone à double charnière. Malgré l’absence de confirmation officielle, l’événement Unpacked du 9 juillet pourrait lever un peu plus le voile — ou réserver quelques surprises.