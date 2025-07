Il est donc presque certain que le prix en magasin devrait être plus élevé, ce qui en ferait le smartphone le plus cher du marché. Autant dire que Samsung se doit d'être prudent, surtout que The Bell explique que le groupe doit faire face non seulement à coût de production élevé, mais aussi à un agencement complexe des composants et à un rendement encore trop faible.

Cet appareil pourrait arriver sur le marché avec le nom de Samsung Galaxy G Fold, et une production débutant au mois de septembre prochain. Il aurait droit, une fois totalement déplié, à un écran OLED de 10 pouces, avec sous le capot une puce Snapdragon 8 Elite et une batterie qui serait plus faible que celle de 5600 mAh intégrée au Huawei Mate XT.