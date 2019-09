Samsung officialise la sortie du Galaxy Fold pour le 18 septembre en France

© Samsung

Mis à jour le 05/09 à 12h00 :

Via un communiqué de presse, Samsung indique que le Galaxy Fold sera disponible en France le 18 septembre. D'ici cette date, une série d'événements de découverte du smartphone pliable se tiendra dans des boutiques partenaires partout en France. Plus d'informations à ce sujet

Via un communiqué de presse, Samsung indique que le Galaxy Fold sera disponible en France le 18 septembre. D'ici cette date, une série d'événements de découverte du smartphone pliable se tiendra dans des boutiques partenaires partout en France. Plus d'informations à ce sujet sur le site officiel

Une sortie internationale d'ici la fin du mois

Cette fois, c'est la bonne ?

Source : Samsung Press

C'est un véritable feuilleton industriel qui connaîtra demain son épilogue. Au terme de 5 mois de travail,est aujourd'hui en mesure de proposer sonà la vente ; assurant que les problèmes d'ingénierie ont tous été corrigés.Ce qui demeurait jusqu'à aujourd'hui la plus grosse inconnue relative au Galaxy Fold vient de trouver sa réponse de la bouche de Samsung.Dans son communiqué, le constructeur précise quechoisis pour la commercialisation du smartphone ; tout comme l'Allemagne et le Royaume-Uni.Il est toujours possible de se préinscrire sur le site officiel Samsung afin d'être averti de l'ouverture des précommandes. Pour rappel, le Galaxy Fold sera commercialisé en France au tarif unique de 2 020€.Le faux départ de Samsung en avril dernier n'aura pas manqué de faire sourire les plus dubitatifs à l'innovation du smartphone pliable. Et n'en déplaise, le raté de l'entreprise aura au moins eu le mérite d'inculquer une belle leçon d'humilité à tous ceux — Huawei compris — qui s'imaginaient pouvoir sortir un produit aussi marginal sans être sûr que leur copie soit bonne.Cinq mois, c'est ce qu'il a fallu à Samsung pour être sûr que ses problèmes d'écran ne se reproduisent pas . Le Sud-Coréen a profité de cet été pour faire en sorte que la fameuse couche — un véritable épiderme — de l'écran AMOLED de 7,3 pouces ne puisse plus être confondue avec un banale film protecteur.Il est pourtant amusant de constater que la prudence est toujours de mise chez Samsung. Dans son communiqué, le constructeur conclut par l'annonce d'un. Celui-ci offre une assistance 24h/24 et 7j/7 aux clients du smartphone premium. Un service dont on ignore encore s'il sera offert aux possesseurs du Galaxy Fold, ou s'il faudra s'acquitter d'une dîme supplémentaire pour assurer ses arrières.