En effet, il est possible sur la plupart des smartphones Google Pixel d'installer le système d'exploitation GrapheneOS, sans blocage. Pour rappel, GrapheneOS est un système d'exploitation Android open source qui offre un haut niveau de confidentialité des données, à tel point qu'il avait été cité en 2019 par Edward Snowden comme étant son choix privilégié s'il devait configurer un smartphone.

Une sécurité plus robuste face à d'éventuelles tentatives d'intrusions extérieures (légitimes ou non) qui aurait selon les autorités attiré de nombreux criminels, qui y voient là une protection supplémentaire contre les moyens mis en place par la police pour les traquer. Donc si vous avez un appareil Pixel dans la poche et un billet pour la péninsule ibérique cet été, ne vous étonnez pas si un policier vous regarde un peu drôlement !