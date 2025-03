L'été dernier, Google présentait son tout nouveau smartphone haut de gamme, le Google Pixel 9. Un véritable monstre de puissance, destiné à concurrencer les meilleurs appareils d'Apple et de Samsung. Et pour le public qui souhaiterait un prix plus abordable, il y a comme toujours une version dite « a », à savoir le Google Pixel 9a, qui sera accessible dans les magasins à la fin du mois de mars. Un téléphone que l'on peut mieux observer aujourd'hui.