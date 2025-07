Derniers secrets oui. Car on sait en réalité déjà à peu près tout des prochains smartphones signés Google. Leur design, leur date de sortie, leur configuration photo. Ne manquait donc plus qu'à remettre tout cela en ordre et à publier la fiche technique complète des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. C'est aujourd'hui chose faite, grâce aux indiscrétions d'Android Headlines. On vous montre ?