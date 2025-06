Ce prototype embarque également 16 Go de RAM, une première sur un modèle Pixel, et 256 Go de stockage. Cette montée en puissance pourrait viser à accompagner le développement de fonctionnalités d’intelligence artificielle locale, qui demandent des ressources mémoire importantes.

Le Pixel 10 Pro, ainsi que le Pixel 10, sont attendus pour le mois d'août 2025, visiblement une présentation le 20 août et une sortie quelques jours plus tard.