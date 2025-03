Gaby22200

Peut-être pour toi mais l’image de marque est plus importante que les caractéristiques pour énormément de clients potentiels. Combien achètent un iphone juste parce qu’il y a le logo de la pomme dessus sans connaitre le moindre détail de la fiche technique du téléphone (hormis que le pro est MIEUX que le pas pro) ?

Et pour le coup la barre horizontale était un élément hyper différenciant et pour des gens sensibles à l’image de marque c’était reconnaissable. En un coup d’œil tu sais que c’est un Pixel de Google.

D’un point de vue business, pour moi, c’est aussi important voire plus qu’une belle fiche technique.